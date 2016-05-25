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Hakkâri'deki Gülen cemaatine operasyonda 5 kişi tutuklandı

20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda da 13 kişi gözaltına alınmıştı.

25 Mayıs 2016 13:27

Hakkari'de Gülen cemaatine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 8'i adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Hakkari'de 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

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