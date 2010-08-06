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HAKKARİ'DEKİ ÇATIŞMA HAKKARİ (A.A)

06 Ağustos 2010 14:04

-HAKKARİ'DEKİ ÇATIŞMA HAKKARİ (A.A) - 06.08.2010 - Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2'si kadın 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 18.30 sıralarında, Helin Vadisi'nde, Depin Polis Kontrol Noktasına saldırı hazırlığı yapan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı ifade edilerek, ''Çatışmada, 2'si kadın 4 terör örgüt mensubu, etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir'' denildi. 

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