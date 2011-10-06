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Hakkari'de yola döşenen patlayıcılar imha edildi HAKKARİ (A.A)

06 Ekim 2011 14:25

-Hakkari'de yola döşenen patlayıcılar imha edildi HAKKARİ (A.A) - 06.10.2011 - Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK üyelerince bazı yol güzergahlarına döşenen patlayıcı maddelerin, imha edildiği bildirildi.  Açıklamada, patlayıcıların, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlar sırasında tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:  ''Terör örgütü PKK mensuplarınca merkeze bağlı Üzümcü-Yukarı Dereli mevkisinde yola döşenen antitank mayın, Armutlu köyü bölgesinde, bir el yapımı patlayıcı, Şemdinli ilçesi Ortaklar-Tütünlü köyleri arasında karayoluna döşenmiş vaziyette, bir adet antitank mayın ile dört adet (iki adedi bir kısmı gübre ile hazırlanmış her biri 50'şer kilogramlık patlayıcı maddeden oluşan) el yapımı patlayıcı madde bulunmuş, Cumhuriyet savcılığının talimatı ile yerinde imha edilmiştir.''

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