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Yaşam

Hakkari'de yaz ortasında kar keyfi

3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda vatandaşlar kayak yaparak serinliyor. Kar topu oynayan vatandaşlar, kar üzerinde hatıra fotoğrafı çekiyor

15 Temmuz 2012 13:52

Yurt genelinde sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde Hakkari'nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda, vatandaşlar kar topu oynayarak serinliyor.
 
3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda vatandaşlar kayak yaparak serinliyor. Kar topu oynayan vatandaşlar, kar üzerinde hatıra fotoğrafı çekiyor.

Hakkari Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Seda Keleş, sadece batı değil Hakkari şehir merkezi bile sıcaktan kavrulurken yüksek tepelerdeki karın kendilerini şaşırttığını söyledi.

Bu mevsimde Berçelan Yaylası'nda kar olduğu söylendiğinde inanmadıklarını ifade eden Keleş, arkadaşlarıyla buraya gelince gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını kaydetti.

Arkadaşlarıyla kayak yaparak kar topu oynamanın keyfini çıkardıklarını belirten Keleş, ''Temmuz ayı ortasında kar topu oynamak ve karda kaymak müthiş bir duygu. Sıcaktan bunalanlara buraya gelmelerini öneriyorum. Bu da Hakkari'nin güzelliklerinden biridir'' dedi.

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