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HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU HAKKARİ (A.A)

01 Eylül 2010 19:55

-HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU HAKKARİ (A.A) - 01.09.2010 - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2,5 kilogram A4 plastik patlayıcı, 2 el bombası, bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 fişek ile patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustosta durumundan şüphelendikleri ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu Merzan Mahallesi'nde durdurulan otomobilde ve 2 zanlının üzerinde yapılan aramada, 2,5 kilogram A4 plastik patlayıcı, Rus yapımı 2 el bombası, bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait 6 fişek, sigara paketi içerisine gizlenmiş elektrikli kapsül, otomobil uzaktan kumanda seti, akım kaynağı ve bir çift eldiven ele geçirildi. Gözaltına alınan ve Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonla, kent merkezinde şahıslara, kamu ve özel kurum ile kuruluşlara karşı düzenlenen çok sayıda eylemin, terör örgütünce gerçekleştirildiğinin deşifre edildiğini bildirdi.

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