-HAKKARİ'DE TANK MAYINI BULUNDU ÇUKURCA (A.A) - 28.09.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, dere kenarına bırakılan patlayıcı düzenekli Rus yapımı 8 anti tank mayını bulundu. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyonlarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Çığlı köyü dağlık arazi kesiminde yaptığı arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, Çayır deresi mevkisinde, patlayıcı düzenekli 8 Rus yapımı anti tank mayını ele geçirildi. Güvenlik güçlerince, bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Patlayıcının, yapılacak incelemenin ardından imha edileceği bildirildi. Bu arada, dere kenarına terör örgütü PKK üyelerince bırakıldığı değerlendirilen patlayıcının, 16 Eylülde Geçitli köyü yakınlarında 9 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan ve olay yerinde çanta içinde bulunan aynı tip patlayıcılarla ilgili olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.