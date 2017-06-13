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Hakkari'de taciz ateşi açıldı: 5 korucu yaralı

Hakkari Valiliği ateşin sınır ötesinden açıldığını bildirdi

13 Haziran 2017 02:39

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde sınır ötesinden açılan taciz ateşi sonucu 5 güvenlik korucusu yaralandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12.06.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Umurlu Tepe Üs Bölgesinde bulunan görevlilerimize bölücü terör örgütü mensuplarınca Kuzey Irak bölgesinden taciz ateşi yapılmıştır. Yapılan saldırı neticesinde 5 güvenlik korucusu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

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