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Hakkari'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Hakkari'de sokağa çıkma yasağı saat 23:00 itibariyle sona erdi

22 Temmuz 2014 02:46

Hakkari'de Valilik tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu gece (21.07.2014 ) 23:00 itibariyle kaldırıldı. Emniyet müdürlüğünde yapılan toplantı sonrası alınan karar, yapılan anonslarla halka da bildirildi. 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde Akşam saatlerinde aşiret kavgasının taraflarından olan Pinyanişi aşireti tarafından barış şartı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Pinyanişilerin yazılı açıklaması, Hakkari'deki bir internet sitesinde yayınlanırken, aşiretin ileri gelenleri tarafından da DHA muhabirine bilgi verildi. Olaylarda yakınları Mustafa Er'i kaybeden Pinyanişiler, tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ertoşilerin köy koruculuğu yapan mensuplarının silah bırakmaları istendi.

Açıklamada şöyle denildi: 

"Yarın DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DTK'nın Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Osman Baydemir ve DBP sözcüsü Cüneyt Caniş'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir heyetin Hakkari'ye geleceğini öğrendik. Heyetin bunları bilmesini istiyoruz. Hakkari - Van ve Hakkari Çukurca karayolu üzerinde Ertoşi korucuları yolu kapatarak kimlik kontrolü yapmışlardır. Merkezdeki silahlı korucuları ise etrafa ateş açmış ve ölümlere sebep olmuştur. Gelecek heyete şartımız, tüm Ertoşi aşiretinin korucuları silah bırakmasıdır. Başka bir şekilde barışı sağlamamız mümkün değildir. Heyetin bunu bilmesi gerekir." 



Gözaltına alınıp mahkemeye sev edilen 6 kişi serbest bırakıldı

 

Yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli ise bugün öğle saatlerinde savcılığa sevk edildi. 2 şüpheli savcılıkça, 4'ü ise mahkemede adli kotrolün ardından serbest bırakıldı. 



Vali Canbolat: Sokağa çıkma yasağını değerlendiriyoruz

 

Hakkari Valisi Yakup Canbolat ise, akşam saatlerinde telefonla DHA Muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan kavga ile ilgili barışın sağlanması için girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Aşiret kavgasından dolayı sokağa çıkma yasağının tarafımızca ilan edilmişti. Şu an bu yasağın devam edilip, edilmemesi ile ilgili toplantı yapıyoruz. Bunu değerlendirdikten sonra anansla duyuru yapacağız" dedi.

 

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