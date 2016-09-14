T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkâri'de silahlı saldırıya uğrayan AKP'li Ahmet Budak hayatını kaybetti!

Ahmet Budak'a yönelik saldırının ardından Altınsu köyünde 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

14 Eylül 2016 15:33

Hakkâri'de 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde AKP 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, Şemdinli ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı sonrasında valilik, Altınsu köyünde 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 Kasım 2015'te gerçekleşen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AKP 1. sıra milletvekili adayı Budak, Şemdinli'de çocuğu ile birlikte bayram ziyaretinden döndüğü esnada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Budak, Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AKP Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, ilk yaptığı açıklamada "saldırganların olaydan sonra kaçtığını" belirterek, "Evinin önünde saldırıya uğrayan milletvekili adayımız Budak, ağır yaralandı. Tedavisi sürüyor" demişti. Ancak Ahmet Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi altında tutulduğu Şemdinli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Ahmet Budak, Davutoğlu ile birlikte

Soıkağa çıkma yasağı

 

Saldırı sonrasında Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu (Şapatan) köyünde, 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak ilanı Hakkari Valiliği ve Şemdinli Kaymakamlığı internet sitelerinde yer almazken, köy camisinde hoparlör ile anons edildi.

 

Yasin Aktay: Kalleşçe...

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ise saldırı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Demokratik hak kalleşçe, pusu kurarak, insanları katletmek midir? Sizin siyasetinizin bir parçası da buysa eğer, biz bu siyaseti reddediyoruz, lanetliyoruz ve bu siyaseti engellemek için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

ETİKETLER

HakkariAhmet Budak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24