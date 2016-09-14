Hakkâri'de silahlı saldırıya uğrayan AKP'li Ahmet Budak hayatını kaybetti!

Hakkâri'de 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde AKP 1. sıra adayı olan Ahmet Budak, Şemdinli ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı sonrasında valilik, Altınsu köyünde 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1 Kasım 2015'te gerçekleşen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AKP 1. sıra milletvekili adayı Budak, Şemdinli'de çocuğu ile birlikte bayram ziyaretinden döndüğü esnada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Budak, Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AKP Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algül, ilk yaptığı açıklamada "saldırganların olaydan sonra kaçtığını" belirterek, "Evinin önünde saldırıya uğrayan milletvekili adayımız Budak, ağır yaralandı. Tedavisi sürüyor" demişti. Ancak Ahmet Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi altında tutulduğu Şemdinli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Soıkağa çıkma yasağı

Saldırı sonrasında Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu (Şapatan) köyünde, 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak ilanı Hakkari Valiliği ve Şemdinli Kaymakamlığı internet sitelerinde yer almazken, köy camisinde hoparlör ile anons edildi.

Yasin Aktay: Kalleşçe...





AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ise saldırı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Demokratik hak kalleşçe, pusu kurarak, insanları katletmek midir? Sizin siyasetinizin bir parçası da buysa eğer, biz bu siyaseti reddediyoruz, lanetliyoruz ve bu siyaseti engellemek için de elimizden geleni yapacağız" dedi.