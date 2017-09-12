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Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin kent merkezindeki bir adrese yaptığı terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçiririlirken, gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

12 Eylül 2017 16:09

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de polisin kent merkezindeki bir adrese yaptığı terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçiririlirken, gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkari Valiliği, polis ekiplerinin kent merkezinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"05.09.2017 günü ilimiz merkez Keklikpınar Mahallesi\'nde bir adreste yapılan operasyonda;1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 160 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 2 adet aselsan marka el telsizi ele geçirilmiştir. 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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