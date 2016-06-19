Hakkari’de sel felaketi; 800 küçükbaş hayvan telef oldu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla sele kapılan 800 küçükbaş hayvan telef oldu. Selde 300’e yakın koyun da sakat kaldı.

Hürriyet’in haberine göre, ilçeye bağlı Büyükçiftlik beldesi sakinleri hayvanlarını otlatmak için Dolan Deresi kenarına götürdü. Burada etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan 40 aileye ait 800 küçükbaş hayvan, sele kapılarak telef oldu.

Çobanların haber vermesiyle, olay yerine gelen köylüler uzun süre sele kapılarak kaybolan hayvanlarını aradı. Büyükçiftlik Beldesi Muhtarı Mecit Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın gece saatlerinde yaşandığını belirterek, köylülerin geçim kaynağı olan hayvanların telef olduğu bildirdi.

Haberi alır almaz olay yerine koştuklarını ifade eden Güler, "Yağmur sonrası tam da bir felaket yaşandı. Koyunlarımızın hemen hepsi telef oldu. Köylü, çok mağdur oldu. Temel geçim kaynağımız hayvancılıktır. Köyün neredeyse tamamı şu an olayın yaşandığı yerde. Kimisi hayvanlarını arıyor, kimisi de diğer köylülere yardım ediyor. Sele kapılan 800 koyun telef olurken, 300'e yakın koyun da sakat kaldı" dedi.

Köylülerden Sabahattin Onat ise olayın yaşandığı yerde 2 bin küçükbaş hayvanın otlatıldığını belirterek, "Sel koyunlarımızın olduğu yöne doğru geldi. Koyunların çoğu o sırada sel sularıyla gelen toprağın altında kaldı. Telef olan koyunların çoğu köyden geçen derenin içindeydi. Çobanların haber vermesiyle olay yerine geldik ama koyunların çoğu sele kapılmıştı. Hayatımda böyle felaket görmedim. İçinde sadece bana ait olan 40 koyun vardı" ifadesini kullandı.