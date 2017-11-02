T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkâri'de şehit olan er Sercan Kaya, "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek tayin yeri Foça'ya gitmemiş

Hakkâri'deki çatışmada 6 asker ile 2 korucu şehit olmuştu

02 Kasım 2017 16:19

Hakkâri'nin Şemdinli kırsalında, PKK'lılar ile çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Sercan Kara'nın tayin yeri Foça'ya takım arkadaşlarını bırakmamak için gitmediği ortaya çıktı.

Ispartalı Şehit Sercan Kara'nın bekâr olduğu ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Menderes ve Dilek Kara çiftinin 4 oğlundan ortancası olduğu öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, yaklaşık 4 yıldan bu yana Hakkâri bölgesinde görev yaptığı öğrenilen şehit piyade sözleşmeli er Sercan Kara'nın, bir süre önce izne ayrılarak Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne geldiği ve burada görüştüğü arkadaşlarına İzmir Foça'ya tayinin çıktığını söylediği belirtildi.

Tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarına Kuzey Irak'a gitme durumu olduğunu söyleyen şehit Sercan Kara'nın, yeniden geçici görevle Hakkâri'ye gittiği öğrenildi.

Şehit Kara'nın, ağabeyi ile babasının balıkçılık yaptığı öğrenildi. Şehit Sercan Kara'nın evine Türk bayrağı asıldı.

ETİKETLER

HakkariSercan Karaşehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24