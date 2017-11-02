Hakkâri'de şehit olan er Sercan Kaya, "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek tayin yeri Foça'ya gitmemiş

Hakkâri'nin Şemdinli kırsalında, PKK'lılar ile çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Sercan Kara'nın tayin yeri Foça'ya takım arkadaşlarını bırakmamak için gitmediği ortaya çıktı.

Ispartalı Şehit Sercan Kara'nın bekâr olduğu ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Menderes ve Dilek Kara çiftinin 4 oğlundan ortancası olduğu öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, yaklaşık 4 yıldan bu yana Hakkâri bölgesinde görev yaptığı öğrenilen şehit piyade sözleşmeli er Sercan Kara'nın, bir süre önce izne ayrılarak Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne geldiği ve burada görüştüğü arkadaşlarına İzmir Foça'ya tayinin çıktığını söylediği belirtildi.

Tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarına Kuzey Irak'a gitme durumu olduğunu söyleyen şehit Sercan Kara'nın, yeniden geçici görevle Hakkâri'ye gittiği öğrenildi.

Şehit Kara'nın, ağabeyi ile babasının balıkçılık yaptığı öğrenildi. Şehit Sercan Kara'nın evine Türk bayrağı asıldı.