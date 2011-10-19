HAKKARİ'DE SALDIRI: 24 ASKER ŞEHİT, 18 ASKER YARALI

21 PKK'lı öldürüldü



Genelkurmay Başkanı bölgeye gitti



Erdoğan Kazakistan gezisini iptal etti

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Yüksekova ve Çukurca'daki eş zamanlı PKK saldırılarında 24 asker şehit oldu, 18 asker de yaralandı.Gece 01.00'de başlayan çatışmalar iki ayrı bölgede, Yüksekova ve Çukurca'da yoğunlaştı. Çatışmalar sabah 05.00'e kadar sürdü. Çukurca bölgesinde aynı anda 8 ayrı hedefe saldırı düzenlendiği öğrenildi. Bölgede çatışmaların devam ettiği belirtilirken, bölgeye sabah saatlerinde hava destekli bir operasyon başlatıldı.Alınan bilgiye göre, PKK'lılarla güvenlik güçleri arasındaki çatışma sabah saat 05.00'e kadar sürdü. Güvenlik güçlerinin bulunduğu binaları uzun namlulu silahlarla yoğun ateş altına alan teröristlere polis ve askerler anında karşılık verdi. Ağır silahların kullanıldığı ilçe merkezindeki çatışma uzun süre devam etti. İlçenin her kesiminden duyulan silah sesleri halk arasında büyük endişeye neden oldu. Saldırının ardından sabah 08.00 sularında sıcak takip başladı. PKK'lıların peşine düşen özel birlikler Irak sınırından içeri girdi. Savaş uçakları da örgüt kamplarını bombalamaya başladı.Alınan bilgilere göre teröristler, saldırıyı gece saat 01.00 sularında gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 kişilik PKK'lı grup, Çukurca ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Kekliktepe karakolu başta olmak üzere, Kekliktepe ileri gözetleme noktası, Haksel Tepesi, TOKİ Polis Lojmanları, Kinyastepe, Asayiştepe ve Kavşak ileri gözetleme bölgelerine eş zamanlı olarak saldırdı. Kekliktepe'deki saldırıda 18 asker şehit oldu. Diğer noktalarda da 6 asker hayatını kaybetti. Çatışmalarda 24 asker de yaralandı.Çukurca'da İlçesi’ne gece saat 01.00 sıralarında başlayan saldırının ardından başlatılan operasyon ve sıcak takip devam ederken, sağlanan sıcak temaslarda ise 21 kadar PKK’lının öldürüldüğü bilgisi geldi.Çukurca’nın 15 kilometre uzağında bulunan Işıklı bölgesi, Kekliktepe ile yine sınırın sıfır noktasında bulunan Kazan Vadisi ve Sabır Dağı bölgelerinde operasyonlar yoğunlaştırıldı. Kobra helikopterlerin havadan destek sağladığı operasyonlar, özel birlikler tarafından yürütüyor.Saldırının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları bölgeye gitti.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan gezisi iptal edildi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısı nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın bugün yapacağı Kazakistan ziyareti iptal edildi.