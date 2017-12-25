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Hakkari'de polis olmak isteyen kız öğrenciye üniforma giydirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere polislik mesleğini anlattı

25 Aralık 2017 22:23

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere polislik mesleğini anlattı. Polis almak isteyen bir kız öğrenciye de üniforma giydirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Fatma Aile Lisesini ziyaret ederek, \'Kariyer ve Meslek Tanıtımı Günleri\' kapsamında  öğrencilere polislik mesleğini anlatıp, hediyeler verdi. Bir polis memuru da  polis olmak isteyen bir kız öğrenciye de üniformasını giydirdi. Öğrenciler büyük mutululuk yaşarken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere satranç takımı ve çeşitli hediyeler dağıttı. 

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