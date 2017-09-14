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Hakkari'de PKK'nın hain tuzağı imha edildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Çukurca karayolunda, PKK'lı teröristlerin yol kenarına tuzakladığı 3 anti tank roketi, 10 kilogram amonyum nitrat ve 13 anahtar düzeneği imha edildi

14 Eylül 2017 20:47

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Çukurca karayolunda, PKK\'lı teröristlerin yol kenarına tuzakladığı 3 anti tank roketi, 10 kilogram amonyum nitrat ve 13 anahtar düzeneği imha edildi.
Hakkari Valiliği,Hakkari-Çukurca karayolunun 26\'ncı kilometresinde yol kenarına  tuzaklanan anti-tank roketi ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle ilgili açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;14.09.2017 günü İlimiz Çukurca-Hakkari karayolunun 26\'ıncı kilometresinde Zap Suyu kenarına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış vaziyette;3 adet anti tank roketi,10 kg amonyum nitrat (yağ bidonlarına tuzaklanmış), 200 metre bakır kablo üzerine 10’ar metre aralıklarla yerleştirilmiş 13 adet anahtar düzeneği tespit edilmiş olup, ele geçirilen malzemeler patlayıcı madde imha timi (PAMİT) tarafından olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

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