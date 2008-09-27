Hakkâri'de patlama

Hakkâri’de, 8 katlı yurt binasının zemin katında, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Binada hafif hasar meydana gelirken, çevredeki bazı binaların camları kırıldı.

Güvenlik güçleri, 2’nci bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay, bugün saat 20.30 sıralarında, Bulak Mahallesi, Mühürdar Caddesi üzerinde bulunan Fetulllah Gülen cemaatine ait inşaat halindeki 8 katlı yurt binasının zemin katında meydana geldi.

Zemin katta bulunan kalorifer kazanının bulunduğu bölümde, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında zemin katın duvarları yıkılırken, çevrede bulunan binaların da camları kırıldı. Mucize eseri binanın boş olmasından dolayı ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlama sırasında olay yerine sevk edilen ambülânslar hazır bekletildi. Polis ekipleri, 2’nci bir patlama olasılığına karşılık çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Patlamanın meydana geldiği olay yerinin önündeki alana çekilen bir güvenlik şeridiyle kontrol altına alındı.

Emniyet Müdürlüğü/ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın bulunduğu alanda, inceleme başlatılırken, patlamanın neden kaynaklandığının araştırıldığı belirtildi.