Hakkari'de 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşü

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle Hakkari'de on binlerin katılımıyla kitlesel yürüyüş gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde DBP il binası önünde toplanan binlerce kişi, Öcalan'ın dev posteri, KCK, PKK, YPG ve HPG bayrakları eşliğinde, kent merkezinde yürüyüşe geçti.



Hakkari Devlet Hastanesi kavşağına ulaşan kitlenin önü çok sayıda zırhlı polis aracı ile kesildi. Kitlenin önünün kesilmesi ile başlayan gerginlik TOMA'ların geri çekilmesi ile sona erdi ve kitle Hakkari Belediyesi'ne doğru yürüyüşünü sürdürdü.

'Sayın Öcalan'ın ve halkların esaretine son verilecek'

Kadın ve gençlerin yöresel kıyafetleri ile katıldığı yürüyüşe, kepenk kapatan esnaf da destek verdi. Belediye önünde son bulan yürüyüşün ardından kitle, saygı duruşunda bulundu. Burada konuşan DBP İl Eş Başkanı Musa Çifçi, "Sayın Öcalan Ortadoğu'nun kalbi olan Kürdistan'da özgürlük fidanını ekmiştir, bu fidan kök salmış ve çiçeklenmeye durmuştur. Bugün milyonların yüreğinde çiçeklenen ve meyveye duran özgürlük mücadelemiz Sayın Öcalan'ın ve halkların esaretine son verecektir" diye konuştu.

Öcalan'ın tüm çaba ve iyi niyeti ile çözümü hayata geçirmeye çalıştığını; ancak AKP'nin "kirli ve sinsi politikaları"yla bu çabayı boşa çıkarmaya çalıştığını belirten Çifçi, "Kürt halkı, Sayın Öcalan'ın esareti şahsında kendi esaretini asla kabul etmeyeceğini direnerek, örgütlenerek ve imza kampanyası başta olmak üzere mücadelesine sahip çıkmıştır ve bundan sonrada sahip çıkarak özgürlüğünü kazanacaktır. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, barış ve demokratik çözüm taslağıyla AKP hükümetine 'artık oyalamaktan, çözümsüzlükten vazgeç ve müzakereleri başlat' çağrısı yapmıştır. Bu taslağı sahiplenmek başta Kürt halkı olmak üzere tüm demokratik güçlerin temel görevi olmaktadır. Sayın Öcalan için başlatılan özgürlük kampanyası başta olmak üzere 15 Şubat uluslararası komplonun 16'ncı yılı arifesinde barışın ve çözümün mimarı olan Sayın Öcalan'ın barış ve demokratik çözüm taslağını güçlü sahiplenerek geleceğimize, özgürlüğümüze sahip çıkacağız" dedi.

Konuşmanın ardından kitle sloganlar eşliğinde dağıldı.