Hakkari ve Bitlis'te saldırı: 6 şehit

Hakkari ve Bitlis'te gece saatlerinde PKK'lılarca silahlı saldırı düzenlendi. Hakkari'de 3 özel harekat polisi, Bitlis'te ise 3 köy korucusu şehit oldu.

Hakkari ve Bitlis'te PKK'yla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 6 güvenlik görevlisi şehit oldu.

İlk şehit haberi Hakkari'den geldi. Hakkari'nin Kırıkdağ köyü yakınlarında operasyona giden güvenlik güçleri yolda mayın ve el bombalı saldırıya uğradı. İki polis, yola döşenen mayının patlaması sonucu, bir polis de atılan el bombasının patlamasıyla şehit oldu.

Şehit polislerden birinin emniyet amiri olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası çakan çatışmada da 3 PKK'lı da öldürüldü.



Bitlis'te 3 korucu şehit oldu



Diğer acı haber de Bitlis'ten geldi. PKK'lıların askeri birliğe düzenlediği saldırıda 3 köy korucusu şehit oldu, 1 asker ile 3 korucu da yaralandı.

Saldırıyla ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerindeki Ortakapı köyü yakınlarında konuşlu bulunan askeri birliğe terör örgütü mensuplarınca akşam saatlerinde saldırıda bulunulduğu" belirtildi.

Açıklamada, saldırıda geçici köy korucularından Mehmetcan Yeşildağ, Mehmet Reşit Aysal ve İzzetin Bal'ın şehit olduğu, Hatay nüfusuna kayıtlı er Ali Güreşçi ile korucular Vahdettin Kırmızızambak, Ücret Kırmızızambak ve Hilmi Özgen'in yaralandığı kaydedildi.

Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.



Van'da askeri araca saldırı



Van'da bir askeri konvoya seyir halindeyken taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker hafif yaralanırken, taşlı saldırının olduğu bölgeye çok sayıda polis sevkedildi.

Van'dan Hakkari yönüne gitmekte olan 10 araçlık askeri konvoya, Van'a 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kurubaş Köyü yakınlarında saat 20.00 sıralarında bir düğünde bulunanlar tarafından taşlı saldırı yapıldı. Saldırıda konvoyun güvenliğini sağlayan araçta bulunan 3 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edilirken, çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Yaralıların tedavisinin ardından konvoy yoluna devam ederken, polis taşlı saldırıyı yapan şüphelileri arıyor.