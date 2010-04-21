Hakkâri'de mayın patladı: 1 asker şehit

T24 - Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Irak sınırındaki Tekeli bölgesinde mayın patlaması sonucu bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 terörist öldürülürken, 2 terörist yaralı, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi.





Alınan bilgiye göre, askeri birliğin, Irak sınırındaki Tekeli bölgesinde yürüttüğü arazi arama tarama faaliyeti sırasında, önceden araziye döşenen mayın patladı.





Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Hakkari Askeri Hastanesine kaldırıldı.





Bölgede hava ve kara destekli operasyon başlatıldı.





Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamanın tam metni şöyle:





"Hakkâri ili Şemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince icra edilen faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı mayının patlaması sonucu 1 asker şehit olmuş, 1 asker yaralamıştır.





Yaralı personel Hakkâri Asker Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır."







Kahramanmaraş'ta teröristlere operasyon







Edinilen bilgiye göre, Nurhak kırsalında dün başlayan arama tarama çalışmalarında güvenlik güçleri, bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Gece geç saatlere kadar sürdüğü belirtilen çatışmada 1 terörist ölü, 2 terörist yaralı ve 1 terörist ise sağ olarak ele geçirildi.





Olaydan sonra bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, arama tarama faaliyetine devam edildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda mühimmata da el konduğu öğrenildi.

