Hakkari'de KCK operasyonu: 3 tutuklama

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sivil oluşumu KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngör ve Cumhuriyet mahallelerindeki bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, KCK yapılanması içinde yer aldığı ve Yüksekova'da izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle A.B, Y.E. ve F.Ş. gözaltına alındı.



Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece ''terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma'' suçundan tutuklandı.

