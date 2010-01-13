T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hakkari'de KCK operasyonu: 3 tutuklama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

13 Ocak 2010 02:00

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sivil oluşumu KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngör ve Cumhuriyet mahallelerindeki bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, KCK yapılanması içinde yer aldığı ve Yüksekova'da izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle A.B, Y.E. ve F.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece ''terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma'' suçundan tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24