Hakkâri'de kavgaya karışan 2 polis hakkında soruşturma

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Hakkâri'de bir grup genç ile kavgaya karıştığı belirlenen Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis hakkında soruşturma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir grup genç ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı belirtilen kavgaya, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü el koydu.Kavgayla ilgili inceleme başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü, olaya karıştığı belirlenen 2 polis hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.Hakkâri Valisi Muammer Türker, kentte dün akşam (21 Haziran 2010) saatlerine kadar devam eden olaylarda, 5 polis memurunun yaralandığını belirterek, 1 göstericinin de gözaltına alındığını söyledi.