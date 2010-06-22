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Yaşam

Hakkâri'de kavgaya karışan 2 polis hakkında soruşturma

Hakkâri'de bir grup genç ile kavgaya karıştığı belirlenen 2 Özel Hareket polisi hakkında soruşturma başlatıldı.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - Hakkâri'de dün (21 Haziran 2010) bir grup genç ile polis arasında başlayan ve bir süre sonra kavgaya dönen tartışma ile ilgili olarak Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hakkâri Emniyet Müdürlüğü, olaya karıştığı tespit edilen 2 Özel Harekat polisiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlattı.

Polisler ile bir grup genç arasında kavga


Hakkâri'de bir grup genç ile kavgaya karıştığı belirlenen Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir grup genç ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı belirtilen kavgaya, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü el koydu.

Kavgayla ilgili inceleme başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü, olaya karıştığı belirlenen 2 polis hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.

Hakkâri Valisi Muammer Türker, kentte dün akşam (21 Haziran 2010) saatlerine kadar devam eden olaylarda, 5 polis memurunun yaralandığını belirterek, 1 göstericinin de gözaltına alındığını söyledi.


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