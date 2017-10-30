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Hakkari'de kaçakçılara darbe

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin düzenlediği operasyonlarda, çok miktarda kaçak sigara, çay, alkol ve elektronik eşya ele geçirildi

30 Ekim 2017 20:18

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de polisin düzenlediği operasyonlarda, çok miktarda kaçak sigara, çay, alkol ve elektronik eşya ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarla  ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
\" 24.10.2017 ile 30.10.2017 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 2 bin 430 paket gümrük kaçağı sigara, 334 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 602 litre gümrük kaçağı akaryakıt,193 kg gümrük kaçağı çay, 375 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 48 adet gümrük kaçağı içki, 3 adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ve 1 adet sahte olduğu değerlendirilen sürücü belgesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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