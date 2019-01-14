Hakkari'de kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ ve ilçelerinde polis ekiplerinin 2 hafta içinde karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri uygulamalarda gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1-14 Ocak tarihleri arasında şehirler arası karayolu ile kent merkezi ve ilçe yollarında uygulama noktaları oluşturarak, kimlik sorgulaması ile şüpheli araçlarda arama yaptı. Yapılan bu uygulamalarda 980 paket gümrük kaçağı sigara ile 637 litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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