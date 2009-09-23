Hakkâri'de jandarmaya taciz ateşi

Hakkari'nin Durankaya Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığına, terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı.

Alınan bilgiye göre, Durankaya Beldesi Jandarma Karakoluna akşam saatlerinde bir grup terör örgütü PKK mensubu tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri, taciz ateşine karşılık verdi.

AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Valisi Muammer Türker, gelen ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Öte yandan, Hakkari Dağ ve Komando Tugayından çok sayıda özel hareket timlerinin Fatih Kışlasında helikopterle bölgeye sevk edildiği öğrenildi.