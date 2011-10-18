-Hakkari'de izinsiz gösteri HAKKARİ (A.A) - 17.10.2011 - Hakkari Valisi Muammer Türker, kent merkezindeki izinsiz gösterilerde bir polis memurunun, kafasına aldığı taş darbesi sonucu yaralandığını belirtti. Vali Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen Hakkari nüfusuna kayıtlı teröristin, kentte defnedildiğini bildirerek, cenazenin toprağa verilmesinin ardından kalabalıktan ayrılan bir grubun kent merkezinde izinsiz gösteri yaptığını söyledi. Gün boyu süren gösterilerin, polisin müdahalesiyle dağıtıldığını vurgulayan Türker, akşam saatlerinde Cezaevi Kavşağı'nda toplanan göstericiler tarafından atılan taşın, Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun kafasına isabet ettiğini kaydetti. Türker, yaralı polis memurunun, Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahaleden sonra askeri helikopterle Van'a sevk edildiğini ifade etti. Polis memurunun, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.