-HAKKARİ'DE İZİNSİZ GÖSTERİ HAKKARİ (A.A) - 09.09.2010 - Hakkari'de yola barikat kurup ateş yakan bir grup, polis lojmanlarına havai fişekle saldırdı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 9 teröristin etkisiz hale getirilmesi nedeniyle Dağgöl Mahallesi'nde toplanan bir grup, yola barikat kurup ateş yaktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin, ''Sevgili gençler, bugün mübarek bir gün. Bayram nedeniyle müdahale etmek istemiyoruz. Aileler, çocuklarınıza sahip çıkın. Gençler bu tür oyunlara gelmeyin'' yönündeki anonslarına grup, taşla karşılık verdi. Polis lojmanlarına da havai fişekle saldıran gruba, biber gazı ve basınçlı su ile müdahalede bulunuldu. Polis ara sokaklara kaçan göstericileri dağıtmaya çalışıyor.