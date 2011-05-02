Hakkari'de izinsiz gösteri

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Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Hakkari Demokratik Yurtsever Gençliği üyesi bir grup, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hayatını kaybeden İbrahim Oruç'un ölümünü protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi.Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen yürüyüşte Bulvar Caddesi'ne kadar ilerleyen grup, caddedeki bir banka şubesi ve bir dershaneye molotof kokteyli ile saldırdı.Polis, grubu basınçlı su ve biber gazıyla dağıtmaya çalıştı. Ara sokaklara kaçan göstericilerin burada eylemlerini sürdürdüğü bildirildi.Güvenlik güçleri banka şubesi ile dershanedeki yangını, Toplumsal Müdahale Aracı "Toma" ile söndürdü.