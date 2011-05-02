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Hakkari'de izinsiz gösteri

Hakkari Demokratik Yurtsever Gençliği üyesi bir grup, banka şubesi ve bir dershaneye molotofkokteyli attı.

02 Mayıs 2011 03:00

T24 - Hakkari Demokratik Yurtsever Gençliği üyesi bir grup, banka şubesi ve bir dershaneye molotofkokteyli attı; polis gruba basınçlı su ve biber gazı ile müdahale etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Hakkari Demokratik Yurtsever Gençliği üyesi bir grup, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hayatını kaybeden İbrahim Oruç'un ölümünü protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. 

Hakkaride izinsiz gösteri

Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen yürüyüşte Bulvar Caddesi'ne kadar ilerleyen grup, caddedeki bir banka şubesi ve bir dershaneye molotof kokteyli ile saldırdı.

Polis, grubu basınçlı su ve biber gazıyla dağıtmaya çalıştı. Ara sokaklara kaçan göstericilerin burada eylemlerini sürdürdüğü bildirildi.

Güvenlik güçleri banka şubesi ile dershanedeki yangını, Toplumsal Müdahale Aracı "Toma" ile söndürdü.
 


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