Hakkari'de ikramiyelerini alamayan işçiler iş bıraktı

Hakkari İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nde çalışan 293 işçi, 6 aylık ikramiye ve sosyal haklarını alamadıklarını ileri sürererek, 1 saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Basın açıklaması yapan işçiler , ‘Beyaz Saray’ diye adlandırdıkları İl Özel İdare Genel Sekreterliği önüne kadar yürüyerek, paralarının ödenmesi için hazırladıkları dilekçeyi görevliye teslim etti.



Sümbül Mahallesi'nde bulanan Özel İdare Genel Sekreterliği önünde toplanan işçiler, Özel İdare'ye ait dinlenme salonunda biraraya geldi. İşçiler, ikramiyelerini alıncaya kadar her gün 1 saatlik iş bırakma eylemi yapacaklarını söyledi. Yol- İş Van 2 No'lu Teşkilatlandırma Sekreteri Mahmut Akdağ, Hakkari'de canla başla çalışan 300'e yakın işçi ve emekçinin 6 aydan bu yana hakları olan ikramiye ve bir takım sosyal haklarını alamadıkları için mağdur olduklarını söyledi.



Gece gündüz demeden çalışan işçilerin haklarının verilmemesine bir anlam veremediklerini belirten Mahmut Akdağ, “Kimseden sadaka istemiyoruz. Hakkımız için çalışıyoruz. İşçi arkadaşlarımızın 6 aydır sözleşme farkı, yazlık elbise parası, ikramiyeleri ödenmiyor. Bu haklarımızı istediğimiz zaman, ödeneklerin gelmediğini, paranın olmadığını söylüyorlar. Bugüne kadar sessiz bekliyorduk. Ama bundan sonra öyle olmayacak. Eylemlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.



Özel İdare Müdürlüğü dinlenme salonunda yapılan basın açıklamasının ardından işçiler, ikramiyelerinin ödenmesi için hazırladıkları dilekçelerini, Özel İdare Genel Sekreterliği'ne verdi. İşçiler, görüşmek istedikleri Genel Sekreter Süleyman Kaya'nın makamında bulunmamasına tepki gösterdi.

