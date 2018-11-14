Hakkari'de İHA ve drone uçuşları izne bağlandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, kent genelinde sivil insansız hava araçları (İHA veya DRONE) ve motorlu çok hafif hava araçlarının askeri bölgeler ile bazı resmi kurumlar üzerinde uçuşunun izne bağlandığını duyurdu.

Hakkari\'de drone ve motorlu çok hafif hava araçlarının uçuşu, izne bağlandı. Terörle mücadele açısından hassasiyet taşıdığı gerekçesiyle alındığı belirtilen kararda, buna uymayan kişilerin tespiti halinde haklarında idari işlem yapılacağı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"İlimiz hava sahası içerisinde sivil insansız hava araçları (İHA veya drone) ve motorlu çok hafif hava araçlarının askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz uçuş yapılmasının, fotoğraf çekilmesinin ve video kaydı yapılmasının, askeri ve sivil hava alanlarında uçuşların tehlikeye düşürülmesinin engellenmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11. ve 66. maddeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\'nun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337. maddelerine, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu\'nun \'Yasaklar\' başlıklı 93. maddesine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'nun 21. maddesine, 5326 sayılık Kabahatler Kanunu\'nun 32. maddesine, 09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazete\'de yayınlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği\'nin 14. maddesine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nün 22.02.2016 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri talimatına (SHT-İHA), Sivil Havacılık Müdürlüğü\'nün Motorlu Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans talimatı hükümleri doğrultusunda, ilimizin terörle mücadele açısından taşıdığı hassasiyet gereği sivil insansız hava araçları (İHA veya drone) ve motorlu çok hafif hava araçları ile uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf çekilmesinin ve video kaydı yapılmasının uygun olmadığı, sivil uçuşların yanı sıra il sınırları içerisinde alçak irtifada uçuş yapan çok sayıda helikopter trafiğinin bulunduğu, kuralların ihlali halinde ve bu araçların radarda da görülmeme ihtimali karşısında telafisi olmayan durumların vuku bulabileceği değerlendirildiğinden, Hakkari il sınırları içerisinde sivil insansız hava araçları (İHA veya drone) ve motorlu çok hafif hava araçlarının uçuşunun izinsiz olarak yapılmaması, her türlü sivil insansız hava araçları (İHA veya drone) ve motorlu çok hafif hava araçları ile izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların kolluk birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve mezkur mevzuat çerçevesinde ilgili kişiler hakkında idari işlem yapılacaktır.\"