T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hakkari'de HDP'liler polisle bayramlaştı

Çevrede güvenlik önlemi alan polislere şeker ve kolonya ikram edildi

06 Temmuz 2016 18:43

Hakkari’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyelerinin bayramlaşma töreninde çevrede güvenlik önlemi alan polislere şeker ve kolonya ikram edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Hakkari Belediyesi, HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Hakkari il örgütleri tarafından belediye binası önünde kurulan bayram çadırında düzenlenen törene HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Belediye Başkan Vekili Şaban Alkan, HDP İl Eşbaşkanı Metin Besi, DBP İl Eşbaşkanı Hüseyin Armut, barış anneleri ile vatandaşlar katıldı.

Partililerin bayramlaştığı törende çadır etrafında güvenlik önemleri alan polislere de şeker ve kolonya ikram edildi.

ETİKETLER

HDPHakkariRamazan Bayramıbayramlaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24