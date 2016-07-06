Hakkari'de HDP'liler polisle bayramlaştı

Hakkari’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyelerinin bayramlaşma töreninde çevrede güvenlik önlemi alan polislere şeker ve kolonya ikram edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Hakkari Belediyesi, HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Hakkari il örgütleri tarafından belediye binası önünde kurulan bayram çadırında düzenlenen törene HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Belediye Başkan Vekili Şaban Alkan, HDP İl Eşbaşkanı Metin Besi, DBP İl Eşbaşkanı Hüseyin Armut, barış anneleri ile vatandaşlar katıldı.

Partililerin bayramlaştığı törende çadır etrafında güvenlik önemleri alan polislere de şeker ve kolonya ikram edildi.