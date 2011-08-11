Hakkari'de hava hareketliliği!

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde sabah saatlerinde hava hareketliliği yaşandı. Savaş uçakları Yüksekova ve Şemdinli üzerinden geçip Kuzey Irak yönüne gitti.



Son günlerde artan PKK saldırıları sonrası sınır birliklerine yoğun bir şekilde asker sevkedilirken, zaman zaman hava hareketlilği de gözleniyor.



Bu sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri üzerinden savaş uçakları geçti.



Van tarafından gelen 5 savaş uçağı Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri üzerinden geçerek, Kuzey Irak'a yöneldi.



Uçaklar Türkiye ve Irak sınırındaki dağlardan üzerinden geçtikten sonra gözden kayboldu.





