Hakkari'de göstericiler 'KCK kontrol noktası' oluşturdu

T24 - Hakkari’de 14, Yüksekova’da gözaltına alınanların sayısı 12’ye çıktı. Hakkari’nin Pehlivan Mahallesi’nde atılan gözyaşartıcı bombalara ait kovanlardan 60 yaşındaki Esma Yorulmaz, 55 yaşındaki Salih Abi ile 25 yaşındaki Süleyman Bayram’ın yaralandığı öne sürüldü. 3 yaralı Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.







Maskeli kişiler kimlik kontrolü yaptı.



Bu arada, Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesi’nde ise yollara barikat kuran göstericilerin geçen araçları durdurararak, içindekilerden kimlik sordukları gözlendi. Sayıları 40 kadar olan göstericilere polis müdahalede bulundu. Sokak aralarına dağılan göstericiler, polise havaifişek ve molotof kokteyli atarak karşılık verdi. Polisle göstericiler arasında mahalle ve sokak aralarında zaman zaman kovalamaca oldu. Hakkari ve Yüksekova’da alınan güvenlik önlemleri de artırıldı.