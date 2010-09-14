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HAKKARİ'DE GERGİNLİK HAKKARİ (A.A)

14 Eylül 2010 16:42

-HAKKARİ'DE GERGİNLİK HAKKARİ (A.A) - 14.09.2010 - Hakkari'de etkisiz hale getirilen 9 teröristten 1'inin cenazesi sırasında çıkan gerginlik, Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu tarafından yatıştırıldı. Hakkari kırsalında, 6 Eylül'de güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 9 teröristten biri olan Beytullah Özkan'ın cenazesi, belediyeye ait ambulansla hastane morgundan alınarak, Keklikpınar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.  Cenazenin toprağa verilmesinin ardından büyük bölümü çocuklardan oluşan bir grup, Pehlivan Mahallesi'nde bir araya gelerek, ateş yaktı.   Olay yerine gelen polis, basınçlı su ve biber gazı ile grubu dağıttı. Kısa süre sonra Pehlivan Mahallesi'ne gelen Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ile bazı BDP'li yöneticiler de yeniden bir araya gelen ve polise taş atan grupla görüştü. Bedirhanoğlu'nun evlerine gitme uyarısında bulunduğu çocuklar dağıldı, esnaf da kapattığı iş yerlerini açtı.

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