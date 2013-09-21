Hakkâri'de gaz bombalı müdahale

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21 Eylül 2013 00:59

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Suriye yönetiminin kimyasal silah envanteriyle ilgili örgüte bilgi verdiğini açıkladı.

KSYÖ'den yapılan açıklamada, örgütün 22 Eylül'de Suriye'deki kimyasal silahların imhasıyla ilgili yapmayı planladığı İcra Konseyi toplantısının ertelendiği bildirildi.

Örgüt ayrıca, Suriye'nin kimyasal silahlarıyla ilgili kendilerine bugün bilgi gönderdiğini de açıkladı.

Daha önce, KSYÖ'ye taraf 41 ülkenin katılımıyla pazar günü basına kapalı yapılacağı açıklanan toplantıda, Suriye'deki son durum ve bu ülkedeki kimyasal silahların imha çalışmalarının ele alınması planlanmıştı.

ABD ve Rusya arasında Cenevre'de 14 Eylül'de varılan uzlaşma çerçevesinde, Beşşar Esed yönetiminin 1 hafta içinde kimyasal silah envanterini açıklaması gerektiği bildirilmişti.

1997'de yürürlüğe giren Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'nin uygulanmasından sorumlu olan KSYÖ, taraf ülkelerin bildirdiği kimyasal silahlarının imha çalışmalarını yürümekle görevli.

Genel Direktörlüğünü Büyükelçi Ahmet Üzümcü'nün yaptığı kuruluşa üye devlet sayısı son olarak Suriye'nin de katılımıyla 189'a çıktı.

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