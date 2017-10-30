Hakkari'de FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de polisin, Fethullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ-PDY) yönelik yaptığı operasyonlarda, \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Hakkari Valiliği, Hakkari merkezde polisin FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetleri\'nin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

\"23.10.2017 günü İlimiz Merkezde FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları \'Bylock\' isimli programı kullandığı tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan biri tutuklanmış, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



