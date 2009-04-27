Hakkari'de 'dipçik' protestosu

Hakkari'de, 17 yaşındaki Seyfullah Turan'ın polis dipçiğiyle yaralanmasını protesto eden grupla polis arasında çatışma çıktı.



Demokratik Toplum Partisi'ne (DTP) yönelik operasyon ve tutuklamalar ve 4 gün önce çıkan olaylarda polis tarafından yaralanan 17 yaşındaki Seyfullah Turan için Hakkari'de kınama amaçlı basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması ardından slogan atıp, yürüyen grup, polisin zırhlı aracına taş atması üzerine olaylar büyüdü. Polis biber gazı ve basınçlı su kullanarak göstericileri dağıtmaya çalışırken, göstericiler de polisleri taş yağmuruna tuttu.



Bağlar Mahallesi'nde geçen hafta barikat kurup lastik yakan yaklaşık 50 kişiden oluşan iki gruba, polis müdahalede bulunurken Seyfullah Turan polis tarafından kafasına vurulan dipçikle yaralandı. 4 günden bu yana çeşitli grupların porotesto ettiği Seyfullah Turan için bugün de DTP açıklama yaptı. Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Bitlis Milletvekili Nezir Karabaş, Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, çevre DTP'li Belediye Başkanları'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, Altay Caddesi üzerinde bulunan DTP il binası önünde bir araya geldi. Grup buradan, saat 14.30 sıralarında açıklamanın yapılacağı Bulvar Caddesi üzerindeki belediye binası önüne kadar `Baskılar bizi yıldıramaz', `İşte AKP'nin terörü', `Çocuklara uzanan eller kırılsın', `Dün Cüneyt, bugün Seyfi, yarın kim', `Biji serok Apo' (Yaşasın başkan Apo) sloganları atarak yürüdü. DTP Milletvekilleri burada partilerine yapılan son operasyonlar, tutuklamalar ve Seyfullah Turan'ın dövülmesine yönelik açıklamalarda bulundu.



5 dakikalık oturma eylemi



Açıklamaların ardından milletvekilleri ve kendilerini izleyen grup, 5 dakikalık oturma eylemi yaptı. Daha sonra dağılmalar başladı. Basın açıklaması sırasında sivil giyimli bir polisin görüntü almasına tepki gösterilmesi üzerine başlayan ve DTP milletvekillerinin araya girerek yatıştırdığı gerginliğin etkisi ile grup, ayrıldı. Slogan atıp parti binasına dağru yürüyen grup, bu sırada güvenlik önlemi için bekleyen zırhlı araçla karşılaşınca taş atmaya başladı. DTP milletvekilleri ve yöneticiler buraya doğru koşarak grubu engellemeye çalıştı. Ancak taşlamalar devam edince polis biber gazı bombası ve basınçlı su kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Göstericiler de polisleri taş atmayı sürdürdü.



Gerginliğin büyümemesi için Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve Pervin Buldan zırhlı aracın yanına gelerek Hakkari Emniyet Müdürü Yardımcısı Kemal Dikmen ile konuştu. Buldan ve Geylani, Emniyet Müdür Yardımcısı Dikmen'den polisleri ve zırhlı araçları çekmelerini isterken, ``Bu halkın içerisine ajan sızdırıyorsunuz. Yapacaksanız önce bize yapın. Polislerinizi çekin. Bu olayları siz başlatıyorsunuz. Biz ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu seneryoları daha önce gördük. bu filmlerle bizi aldatmayın, polislerinizi çekin'' dedi. Polisler çekilmezken Buldan, Geylani ve Karabaş okullarından dönen öğrencilere doğru giderek, sağduyulu davranmalarını istedi. Diğer grubun da yanına giderek dağılmaları ricasında bulundu. Bunun üzerine de grup dağıldı.

Atılan biber gazı bombalarından Milletvekilleri de etkilendi. Çevrede bulunanlar limon ve peçete getirerek milletvekillerine verdi. Olaylar mahalle aralarında devam ediyor.

