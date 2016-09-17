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Hakkâri'de çatışma; 3 asker şehit!

Hakkâri'de PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

17 Eylül 2016 15:09

Hakkari'nin Ağaçdibi Köyü kırsalında PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) çatışmada 4 PKK'lı öldürüldü.

Çatışma, saat 11.00 saralarında merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Ağaçdibi Köyü kırsal kesiminde meydana geldi.

Operasyona çıkan askerler, bir grup PKK’lıyla karşılaştı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. 4 PKK'lının da öldürüldüğü çatışmada yaralanan askerler Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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