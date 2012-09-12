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Hakkâri'de çatışma: 2 şehit

Şemdinli'nin Derecik beldesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

12 Eylül 2012 10:56

Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde yapılan operasyon sırasında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında akşam saatlerinde sıcak temas sağlandı.

Şemdinli'nin Derecik beldesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. Operasyonda çok sayıda PKK ’lının da öldürüldüğü iddia edildi.

Şemdinli ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlar köyü ile Zorgeçit mezrası kırsalında operasyon yapan güvenlik güçleri, saat 20.00 sıralarında bir grup PKK ’lıyla karşılaştı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kobra helikopterleri PKK ’lıların kaçış yollarını ateş altına aldı. Çatışmalarda çok sayıda PKK ’lının ölü ele geçirildiği belirtilirken, hava destekli başlatılan operasyonlar sürüyor.

 

Şehitlerin evinde yas vardı

 

Hakkâri 'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hakan Balta'nın Anamur ilçesindeki evinde yas var.

Askeri yetkililer, ilçeye bağlı Malaklar köyünde yaşayan anne Ayşe ve baba Salim Balta'ya acı haberi verdi.

Aile yakınlarının da geldiği evde, sağlık görevlileri fenalaşanlara müdahale etti.

Şehit Hakan Balta'nın 25 yaşında ve bekar olduğu, göreve yaklaşık 6 ay önce başladığı öğrenildi.

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