Hakkâri'de çatışma: 1 üsteğmen şehit oldu, 6 PKK'lı öldürüldü

Hakkâri'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nin Kazan Vadisi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 üsteğmenin şehit oldu, 4 askerde yaralandı. Bölgede devam eden çatışmalarda 6 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

Çukurca’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kazan Vadisi’ndeki sıcak çatışmalar sürüyor. Buradaki çatışmalara, Jandarma Özel Harekat ile Kayseri ile Bolu Komando Tugayları’ndan gelen özel birliklerin katıldığı belirtildi. Kazan Vadisi’nin Kobra helikopterler desteğinde abluka altına alındığı ve çıkan çatışmalarda Tankçı Üsteğmen Aykut Köroğlu'nun şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı ve çok sayıda PKK’lının da etkisiz hale getirildiği kaydedildi

6 PKK'lı öldürüldü

Çukurca'nın Kazan Vadisi'nde sabahın erken saatlerinde çıkan çatışmalar devam ederken, bölgedeki operasyonlar ise kobra tipi helikopterlerin desteğinde sürdürülüyor. Bölgedeki çatışmalar sırasında ilk belirlemelere göre 6 PKK'lının öldürüldüğü belirtilirken, konuyla ilgili yetkililer bir açıklama yapmadı.

Operasyon bölgesinde 1 sivil öldü, 1 sivil yaralı

Çukurca’nın Kazan Vadisi’nde bulunan Kazan Köyü’nde ise 2 kadının yaralandığı belirtildi. Kazan Köyü’nden Aziza Çetin ile Keziba Çetinkaya’nın operasyonlar sırasında yaralandıkları ileri sürüldü. Helikopterlerden atılan bombaların şarapner parçalarından yaralandıkları ileri sürülen Aziza Çetin, Çukurca Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari’ye sevk edilirken hayatını kaybetti. Diğer yaralı Çetinkaya ise Çukurca’ya getirilmeden ambulansla Hakkari’ye gönderildi.

Çukurca’da kepenkler kapalı

Bu arada Çukurca Sağlık Ocağı önünde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Bu gelişmeler üzerine Çukurca ilçe merkezinde ise kepenkler kapatıldı. Sabah saatlerinde 2 savaş uçağının da Çukurca İlçesi üzerinden geçerek sınıra doğru gittikleri görüldü. Operasyonlar nedeniyle Kazan Vadisi’ne giriş çıkışlar yasaklandı. Bölgedeki gelişmelerle ilgili yetkililer tarafından ise bir açıklama yapılmadı.