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Yaşam

Hakkari'de birbirine bağlanmış 2 ceset bulundu

Yüksekova'nın Değerli Köyü yakınlarındaki vatandaşlar, yol kenarında birbirlerine bağlanmış 2 erkek cesedi buldu

14 Haziran 2014 15:18

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nin Değerli Köyü yakınlarında yol kenarında birbirlerine sırtlarından bağlı şekilde 2 erkek cesedi bulundu.

Erkan Çobanoğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Yüksekova İlçesi'ne yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Değerli Köyü'nde yaşayan ve sabah saatlerinde arazilerine ot biçmeye giden bir grup köylü, yol kenarında sırt sırta bir birbirlerine bağlı 2 erkek cesedi görünce güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı. 30 yaşlarında oldukları belirtilen 2 kişinin cesetleri olay yerine çağrılan ambulansla otopsilerinin yapılması için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Boğularak öldürüldükleri ve yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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