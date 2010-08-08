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HAKKARİ'DE BİR POLİS YARALANDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI HAKKARİ (A.A)

08 Ağustos 2010 22:33

-HAKKARİ'DE BİR POLİS YARALANDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI HAKKARİ (A.A) - 08.08.2010 - Hakkari'de 3 gün önce güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 4 teröristin cenazelerinin toprağa verilmesinin ardından kent merkezinde çıkan olaylarda bir polis memuru yaralandı, 4 gösterici gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 3 gün önce kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin mevkisi yakınlarında bulunan Helin Vadisi'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2'si kadın 4 teröristin cenazesi, Keklikpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmesinin ardından, Keklikpınar, Dağgöl, Aşağı Merzan, Gazi ve Medrese mahallelerinde toplanan gruplar, yollara barikat kurup polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polisin biber gazı ve basınçlı su ile müdahale ettiği olaylarda bir polis memuru yaralandı, 4 gösterici gözaltına alındı. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ara sokaklarda halen gösteri yapan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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