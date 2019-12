Hakkari'de bir düğün...

T24 -

Kız tarafının sevinci buruk olur

Resmi nikâh kıyılmadan imamlar nikâh kıymıyor

El ele metrelerce uzunluktaki halay çemberleri

Hakkâri’ye gelmemizin asıl amacı bir düğüne tanıklık etmek. Hakkâri’de düğün çok, ama biz herhangi birisine davetli değiliz. Bunun için Hakkâri’de düğünlerde müzisyenlik yapan Azad Kazak ile tanışıyoruz. Bir Hakkâri düğünü takip etmek istediğimizi söylüyoruz ve beraber bir düğüne katılmak için anlaşıyoruz. Düğün Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde. Yüksekova’nın çevresini sıra dağlar sarmış. Ova dağların içinde tıpkı bir tas gibi duruyor.Düğün sahipleri Yüksekova’nın hatırı sayılır aşiretlerinden “Oremar” aşiretine mensup. Düğün arenası süslenmiş, temizlenmiş, hazır hale getirilmiş. Düğün sahipleri iki gün iki gece sürecek eğlencelerin hazırlıklarını tamamlıyorlar. Kızlar, gelinler, kadınlar rengârenk kıras fistanlarına bürünmüşler. Erkekler yerel kıyafetlerini giyinmişler. Bu gece kına gecesi. Müziğin sesiyle düğün arenası doluşmaya başladı. Müziği duyan düğün evine akıyor. Komşular, yoldan geçenler... Burada düğüne katılmak için davet edilmeye gerek yok.Aşçılar yemek kazanlarının kapaklarını açınca bütün alanı yemek kokusu sarıyor, kokuyu alıp da acıkmamak elde değil! Zengin bir yemek mönüsü hazırlanmış. Kuzu etinden bol sebzeli, acılı bir kavurma, yanına güzel tane tane bir pilav, salata ve bol köpüklü yayık ayranı hem de tandır ekmeğiyle birlikte. Zengin fakir fark etmez burada, insanlar varlarını yoklarını satarlar gerekirse borç ederler yine de düğünlerinde masraftan kaçınmazlar. Yani kimse çevresinden geri durmayı kendine yediremiyor.Ev sahipleriyle tanışıyoruz. Gazeteci olduğumuzu ve Hakkâri düğünlerini yazacağımızı söyleyince çok sevindiler. Çünkü ev sahibi Fikret Baykal’a göre, bir gazetecinin Hakkâri’ye gelmesi pek hayra alamet değilmiş! “Ne zaman üzücü bir olay yaşansa gazeteciler o zaman gelirler. Kimse de burada başka bir hayat yok mu demiyor. Fakat siz hayırlı bir işi yazmak için gelmişsiniz. Oradan buraya kadar başımız gözümüz üstüne gelmişsiniz.” Vakit öğlenden sonra; adetlere göre buradan düğün alayı kız evine gidip oradaki eğlenceye katılacak. Büyük bir araç konvoyu tertip ediliyor ve gelin evine yollanıyoruz.Kız tarafının eğlencesi daha buruk bir havada geçiyor. Ne de olsa kızı veren taraf. Kadınlar gelinin bulunduğu tarafa geçerek takı törenine hazırlık yapıyorlar. Takı merasimi bittikten sonra hediyelerin sayısı duyuruluyor. Erkek tarafı son bir halay çektikten sonra buradaki işleri bitiyor. Konvoy erkek tarafına geldikten sonra, cümbüş temposunu yükselterek gece yarısına kadar sürüyor. Parlak, renk renk elbiseli kızlar alana doluşuyorlar. Tanıdık tanımadık herkes el ele tutuşup metrelerce uzunluktaki bir halaya tutuşuyorlar. Her şey bir düş gibi. Gecenin finalinde ise damadın kına töreni yapılıyor. Evli evine, köylü köyüne dağılıyor. Ev sahiplerinin komşuları ve yakınları da düğün evinin yükünü hafifletmek için gelen yabancıları ağırlıyorlar. Komşuluk her zaman ön planda.Sabah erkenden, cümbüş gece kaldığı yerden devam etmeye başlıyor. Öğlenden önce, gelinin baba evinden getirilmesi için bir konvoy oluşturulur. Tekrar araçlara doluşup kız evine doğru yola düzülüyoruz. Kız evinden çeyizler yükleniyor, küçük bir merasimden sonra gelin alınıyor tekrar yola koyuluyoruz. Gelin evden ayrıldığı sırada gözyaşlarına boğuluyor. Sadece o değil, evdeki herkes ağlaşıyorlar. Ama dedik ya, kız tarafının sevinci buruk olur. Kız tarafı böyle ağlaşırken, erkek tarafı tam tersine sevinçten uçuyor. Şöyle baktığında araçların sonu gözükmüyor. Etrafı kocaman dağlar tarafından çevrilmiş bu ovada bir tur atıyoruz. Dağlar sanki düğün alayına selama durmuşlar gibi dimdik duruyor. Yolda çocuklar gelin arabasının önüne barikat kurup sağdıçlardan bolca bahşiş koparmaya çalışıyorlar.Hakkâri’de imamlık yapan Medeni Kazak, “Eğer resmi nikâh kıyılmamışsa biz imam nikâhını kıymıyoruz. Bunu istismar edenleri önlemek için” Hakkâri düğünlerinin dikkat çeken bir diğer tarafı ise son zamanlarda artık kimse silahla sevinmiyor. Bu duruma herkes uymaya çalışıyor fakat arada kuralları ihlal eden olursa da uyarılıyor. Silah yerine havai fişek gösterileri tercih ediliyor.Hakkâri’deki düğünlerde çoğunlukla yöreye ait olan şarkılar söylenir, yine yörenin kendine ait oyunları oynanır. Hakkârili folklorcu ve Kürt edebiyatçı Selim Oremar (Bulut), Çölemerg yöresine ait 330 sıtran’ın bulunduğunu söylüyor. Selim Oremar, “Sıtranlar (şarkılar) halayın ritmini belirlerler ,oyunlarda sıtranlara göre ritim tutturulur. Sıtranlara göre halay tempo tutar.” Bölgede oynanan oyunların hepsinin ortaya çıkışını anlatan bir hikâyesi vardır. Hakkâri kültüründe halay ve müzik çok büyük bir role sahip. Selim Oremar asırlardır kulaktan kulağa dilden dile aktarılan bu ezgileri şimdi derleyip yazıya geçiriyor.Hakkâri kadının kendine has giyim tarzı vardır. Bol renkli ve desenli değerli kumaşlardan yapılmış kıras fistanlar. Bu elbiseler sadece şenliklerde değil her zaman giyilir. Burada yaşam biçimi ve gelenekler o kadar eski ve köklü ki kanunların yerini çok rahatlıkla tutabiliyorlar. İnsanlar yaşam biçimi konusunda son derece tutucular. Olaylara genelde bu bakış açısıyla bakarlar.Ev sahipleri, sağdıçlar sürekli misafirlerle ilgileniyorlar. Genç kızlar kıyafetlerini değişerek makyajlarını tazeleyip alana dökülüyorlar. Tıpkı bir peri düğünü gibi. Genç kızlar, kadınlar bin bir renklere batıp çıkmışlar. Kızlar ay gibi, gözler sürmeli, sırma saçlı, ince uzun boylu, Zap Suyu’nun içindeki parlayan taşlar misali, Berçelan’ın karı gibi beyaz yüzlü kızlar halayın arasında dal gibi sallanıyorlar.Gün ağır ağır dağların ardında batıyor. Müziğin sesini duyup da kendini tutamayan kim varsa düğün evine akıyor. Halay çemberi gittikçe sıklaşıyor, uzuyor. Solist duyuruyor. “Durmak yok, oturmak yok. Herkes halaya.” Herkes ip gibi tek sıra halinde uzamışlar. Önce eller sıkıca kenetleniyorlar. Her şey, herkes aynı anda başlar ve devam eder. Halaylar bir şiir gibi akıyor. Tüm hızlarıyla, kuvvetleriyle müziğin yüksek temposuna uyularak, iliklere, damarlara kadar tüm gövdeleriyle, sallanıyorlar. Topuklar toprağa sürterek tozu dumana katıyorlar. Böylece halay dakikalarca devam ediyor. Bir süre sonra halaylılar yoruluyorlar tempo düşüyor. Saat gece yarısını bulmuş. Solist duyuruyor, “Son kez hadi bir daha çek tili!” diyerek insanları şevklendiriliyor ve son bir halay için kadınlar hep birden:“tililili!...”