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Yaşam

Hakkâri'de bir asker başından vurularak öldürüldü

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde görevli bir uzman çavuş, ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

14 Temmuz 2010 03:00

T24 - Hakkâri'de görevli bir uzman çavuş, Yüksekova'da bir otelin önünde sabah saat 07:30 sularında arkasından yaklaşan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından başından vurularak öldürüldü.

  

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde görevli bir uzman çavuş, ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında da, terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist öldürüldü.

Sabah 07:30 sıralarında Yüksekova 21. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Yasin Ak (33), Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir otelin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ak'ın arkasından yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, uzman çavuşun başına ateş etti.

Ağır yaralı halde Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Hakkâri Valisi Muammer Türker, olayın terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Osmaniye nüfusuna kayıtlı olduğu bildirilen Ak'ın cenazesinin, yapılan otopsinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.


Tunceli'de çatışma: 1 terörist öldürüldü


Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında da, terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 terörist öldürüldü. Çatışma sürüyor.


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