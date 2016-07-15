Hakkari'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari ve ilçelerinde bazı alanlar, 17 Temmuz-31 Temmuz arasında "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin son zamanlarda yaptığı terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan, Koryürek - Samanlı Bölgesi, Samanlı Mahallesi -94/5-94/7 batısı, Kıytikkara Tepe-Koryürek Mahallesi güneyi, arasında kalan bölge, Mehendi bölgesi, Aslan Dağı güneyi, Beyyurdu batısı, 2148 Rakımlı Tepe batısı, Akpınar Dağı batısı, Leylek Dağı kuzeyi, Verimsiz Toprak mevki ve Herki Deresi doğusu arasında kalan bölge, Aktütün Mahallesi, Dereyanı Mahallesi, Konur köyü, Uğuraçan köyü ve Yeşilbayır Mahallesi yerleşim birimleri hariç, Işıklı-Kavuşak bölgesi, Kızıl Kayalığı, Zahine Kayalığı doğusu, Güzeldere Mahallesi, Kazan güneyi, Kaynak Mahallesi, Başak Mahahallesi, Depi Tepe, Kayalıpınar mevki, Pınarlı Mahallesi, Gezgin Tepe, Dutluca, Bey, Hasköy mahalleleri arasında kalan bölge, Küçe, Meydan, Yayla, 2792 rakımlı, Müzgikaya tepeleri bölgesi, Yumrutaş Mahallesi güneyi, Arpalı Tepe doğusu, Üçpınar Tepe, 2954 rakımlı tepe (Karacadağ), Müzgi Tepe, 2792 rakımlı Tepe batısı, Yukarıtülören Y. doğusu, Uluyol Mahallesi kuzeyi arasında kalan bölge, Sipendere Tepe, İskender Sırtları, 2904 rakımlı Tepe bölgesi, Sipendere, İskender, Süpürge tepeleri güneyi, Beşevler Mahallesi kuzeyi, Güldalı köyü kuzeyi arasında kalan bölge, Beyaz Y., Bala Y., Arsen Kapısı, Eski Kırıkdağ bölgesi, Deryaalsan Tepe kuzeyi, Küçükmirhamza Tepe, Gonalkaya Tepe, Kandil Dağı, Teke Dağı, Küçüksose Tepe, Kriserbaşı Tepe, Su Mahallesi, Çiçek Dağı, Karisen Deresi güneyi, Halil Tepe, Sümbül Dağı, Çarçola Yaylası, Kargölü mevki arasında kalan bölge, Otluca Kışlası bölgesi, Tümsek mevki kuzeyi, Beresi Tepe, Tuma Tepe, 2872 rakımlı Tepe, 2939 rakımlı Tepe, Teterhan Sırtı güneyi, Kuzu Tepe, 2729 rakımlı Tepe, 2837 rakımlı Tepe, Bilmizit mevki, Kelmih Tepe, Bilmez Tepe, Nergiz Tepe, Yıldız Tepe, Şive Kör Dağı, Çalagamış Tepe, Yukarı Otluca Mahallesi batısı, Uyanık Mahallesi kuzeyi, Düzce Mahallesi kuzeyi arasında kalan bölge, Bas Tepe bölgesi, Yukarı Mezra Mahallesi kuzeyi, Beygabir Tepe, 2081 rakımlı Tepe, Çalık Mahallesi batısı, Güzelköy Mahallesi güneyi, Beruş Tepe, Sarıkaya Mahallesi güneyi, Çalagamış Tepe doğusu, Mezraa Mahallesi kuzeyi arasında kalan bölge, Keşe Tepe özel güvenlik bölgesi, Mezra Mahallesi batısı, 2422 rakımlı Tepe güneyi, Vatan Tepe batısı, 2954 rakımlı Tepe kuzeyi, Çalık Mahallesi arasında kalan bölge, Erdağı Dikenli bölgesi, Milanjili Tepe, İğdeli Mahallesi, Hakkari-Çukurca yolu batısı, Dikenli Mahallesi, Akkaya Köyü, Çayırdüzü mevki, Avayı Tepe arasında kalan bölge.

Merkez ilçe sınırlarında bulunan, Kilile Tepe bölgesi, Kilile kuzeyi, Kilile Tepe kuzeyi, Ballık Tepe batısı ve Ufak Toprak arasında kalan bölge, Cernil Tepe bölgesi, Cernil Tepe kuzey batısı, Kara Tepe kuzeyi, Otluk Sırtı, Fak Tepe doğusu, Çeşme Tepe doğusu, Gafa Tepe, Kovan Tepe ve Arizan mevki kuzeyi arasında kalan bölge, Ganizark mevki, Oğul Köyü yol kavşağı, Çanaklı Mahallesi güney batısı, Hamza Tepe, Sakar Tepe kuzeyi, Çeşme Tepe, Tabak Tepe, Keven Tepe, Ceylanlı köyü kuzeyi, Kale Tepe batısı, Dereli Mahallesi, Sulukayalar, Gölgeli Tepe kuzeyi, Geyik Tepe kuzeyi arasında kalan bölge, Bulhari Tepe bölgesi, Stokan Mahallesi kuzeyi, Çingil sırtı, Kumtik Tepe, 2118 rakımlı Tepe, Çimoka Tepe batısı, Bulhari Tepe batısı ve Aşağıdereli Mahallesi güneyi arasında kalan bölge, Busindi Dağı bölgesi, Taşbaşı kuzeyi, 1679 rakımlı Tepe, Keçilik ağı, Kokulu Tepe, Yoncalı güneyi, Karakaya mevki, Şine Köprüsü güneyi , İşbankası Kayalığı, Neçe Sırtı, Doğanlı kuzeyi ve Elma Kapı Sırtı 1753 rakımlı Tepe, Yeşil Mağara Sırtı ve 1419 rakımlı Tepe arasında kalan bölge 17- 31 Temmuz 2016 günlerinde 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."