Hakkari'de bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari'de bazı alanlar, 12-26 Haziran arasında "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu tedbirler kapsamında, merkez ilçe sınırlarında bulunan Kilile Tepe Bölgesi (Kilile kuzeyi, Kilile Tepe kuzeyi, Ballık Tepe batısı ve Ufak Toprak arasında kalan bölge), Cernil Tepe Bölgesi (Cernil Tepe kuzeybatısı, Kara Tepe kuzeyi, Otluk Sırtı, Fak Tepe doğusu, Çeşme Tepe doğusu, Gafa Tepe, Kovan Tepe ve Arizan Mevki kuzeyi arasında kalan bölge), Ganizark Mevki ( Oğul Köyü Yol Kavşağı, Çanaklı Mahallesi güneybatısı, Hamza Tepe, Sakar Tepe kuzeyi, Çeşme Tepe, Tabak Tepe, Keven Tepe, Ceylanlı Köyü kuzeyi, Kale Tepe batısı, Dereli Mahallesi, Sulukayalar, Gölgeli Tepe kuzeyi, Geyik Tepe kuzeyi arasında kalan bölge), Bulhari Tepe Bölgesi (Stokan Mahallesi kuzeyi, Çingil sırtı, Kumtik Tepe, 2118 Rakımlı Tepe, Çimoka Tepe batısı, Bulhari Tepe batısı ve Aşağıdereli Mahallesi Güneyi arasında kalan bölge), Busindi Dağı Bölgesi (Taşbaşı kuzeyi 1679 Rakımlı Tepe), Keçilik Dağı, Kokulu Tepe (Yoncalı güneyi), Karakaya Mevki, Şine Köprüsü güneyi (İş Bankası Kayalığı), Neçe Sırtı (Doğanlı Kuzeyi) ve Elma Kapı Sırtı 1753 Rakımlı Tepe, Yeşil Mağara Sırtı ve 1419 Rakımlı Tepe arasında kalan bölge) 12-26 Haziran tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz girmesi yasaklanmıştır."