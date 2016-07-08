Hakkâri'de askeri üs bölgelerine saldırı

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde bulunan askeri birlikler ile ve bazı karakolların üs bölgelerine bu sabaha karşı PKK’lılar tarafından havan ve otomatik silahlarla ateş açıldı.

Hakâri'nin Irak sınırında bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ndeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı, Alaya bağlı Umurlu 34'üncü Hudut Bölüğü Komutanlığı ile Kamışlı Tepe, Gedik Tepe, Hapiş Karakollarının üs bölgeleri ve Yeşilova-Mamreşa Karakolu'nun üs bölgelerine bugün saat 03.00 sıralarında PKK'lılar tarafından havan, uçaksavar ve otomatik silahlarla ateş açtı.

DHA'nın haberine göre, saldırıya nöbette bulunan askerler tarafından anında karşılık verilirken, sınırındaki Balkaya Dağları'nda belirlenen terör hedefleri yoğun top atışına tutuldu. PKK'lıların bulunduğu değerlendirilen hedeflere top atışları yaklaşık 4 saat sürdü. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Bu arada saldırı sırasında, PKK'lıların attığı mermilerden bazıları Derecik Gölmeşe Köyü'ndeki bir evin önüne düşmesi sonucu, park halindeki bir araç da hasar gördü.