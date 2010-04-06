T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkari'de askeri hareket artıyor

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde dün akşam saatlerinde 100 araçlık konvoyla, Kuzey Irak sınırındaki birliklere asker ve mühimmat taşındığı gözlendi.

06 Nisan 2010 03:00

T24 - Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde askeri hareketlilik arttı. Dün akşam saatlerinde 100 araçlık konvoyla, Kuzey Irak sınırındaki birliklere asker ve mühimmat taşındığı gözlendi.

Askeri konvoy geçişinden hemen sonra askeri birliklerin bulunduğu Darsinki Tepesi'nden saat 20.00 sıralarında Kuzey Irak sınırında bulunan Metina ve Zap bölgesine doğru top atışı başladı.

Saat 20.00 sıralarında başlayan top atışları halen aralıklarla devam ediyor.
 

Tanklar Cizre'de...
 
Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde uzun zamandır görünmeyen zırlı birlikler, 5 aylık bir aradan sonra yeniden araziye çıktı. Cizre Tank Taburu'na bağlı tanklar, sabah saatlerinden itibaren eğitim sürüşleri yaptı.

Sisırk mevkiinde yapılan tatbikat sırasında, birliklere yeni katılan askerlerin arazi şartlarına uyumu sağlandı.
 

Genelkurmay'dan yaralanan korucularla ilgili açıklama
 
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde dün Kartalkaya baraj şantiyesinde nöbet tutan 2 köy korucusunun yaralanması olayı ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde açıklama yaptı. Sitenin, terör örgütüyle mücadele olaylarının verildiği bölümünde şu açıklama yapıldı:

"Hakkari ili Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, bölücü terör örgütü mensupları ile karşılaşılması üzerine kısa süreli çatışma meydana gelmiştir. Teröristler tarafından açılan ilk ateşle 2 geçici Köy Korucusu (GKK) hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı Geçici Köy Korucuları askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır."



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24