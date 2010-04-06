Hakkari'de askeri hareket artıyor

T24 - Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde askeri hareketlilik arttı. Dün akşam saatlerinde 100 araçlık konvoyla, Kuzey Irak sınırındaki birliklere asker ve mühimmat taşındığı gözlendi.



Askeri konvoy geçişinden hemen sonra askeri birliklerin bulunduğu Darsinki Tepesi'nden saat 20.00 sıralarında Kuzey Irak sınırında bulunan Metina ve Zap bölgesine doğru top atışı başladı.



Saat 20.00 sıralarında başlayan top atışları halen aralıklarla devam ediyor.





Tanklar Cizre'de...



Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde uzun zamandır görünmeyen zırlı birlikler, 5 aylık bir aradan sonra yeniden araziye çıktı. Cizre Tank Taburu'na bağlı tanklar, sabah saatlerinden itibaren eğitim sürüşleri yaptı.



Sisırk mevkiinde yapılan tatbikat sırasında, birliklere yeni katılan askerlerin arazi şartlarına uyumu sağlandı.





Genelkurmay'dan yaralanan korucularla ilgili açıklama



Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde dün Kartalkaya baraj şantiyesinde nöbet tutan 2 köy korucusunun yaralanması olayı ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde açıklama yaptı. Sitenin, terör örgütüyle mücadele olaylarının verildiği bölümünde şu açıklama yapıldı:



"Hakkari ili Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, bölücü terör örgütü mensupları ile karşılaşılması üzerine kısa süreli çatışma meydana gelmiştir. Teröristler tarafından açılan ilk ateşle 2 geçici Köy Korucusu (GKK) hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı Geçici Köy Korucuları askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır."







