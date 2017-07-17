Hakkâri'de askeri araca bombalı saldırı; 4'ü ağır 17 yaralı

Hakkâri'de askeri aracın geçişi sırasında bomba patlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı saldırıda 4'ü ağır 17 askerin yaralandığını duyurdu.

Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyl denildi:

"Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından Hakkâri İli Yüksekova İlçesi, Esendere Beldesi yakınlarında 17 Temmuz 2017 tarihinde intikal halinde bulunan askeri aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilakı neticesinde dördü ağır olmak üzere 17 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek gerekli müdahalelere başlanmıştır. Bu hain saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."