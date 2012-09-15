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Hakkari'de askere mayınlı tuzak: 4 şehit, 5 yaralı

Askeri konvoyun geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı, uzaktan kumanda düzeneği ile patlatıldı

15 Eylül 2012 23:14

Hakkari-Çukurca Karayolunun 35'inci kilometresinde Oğul Köyü yakınlarında öğle saatlerinde askeri konvoyun geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının, uzaktan kumandalı düzenekle patlatılmasıyla ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Patlama, Hakkari merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Oğul Köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Askeri konvoyun geçişi sırasında yola döşenen patlayıcı, uzaktan kumanda düzeneği ile patlatıldı. Patlama sonucunda 4 askerin şehit olduğu 5 askerin de  yaralandığı belirtiliyor.

Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan çok sayıda helikopterin gittiği bölgeden silah seslerinin geldiği belirtildi. Hakkari Vali Yardımcısı Abdullah Şen, henüz kendilerine bir bilginin gelmediğini, konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını söyledi.

 

Yol trafiğe kapatıldı, bölge bombalandı

 

Karayolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bölgede kobra tipi helikopterlerin belirlenen hedefleri ateş altına alması üzerine dağlardan ve tepelerde dumanların yükseldiği görüldü. Çok sayıda zırhlı araçla bölgeye takviye birlikler gönderilirken, çatışmaların yer yer sürdüğü ve bölgeye ambulansların gittiği belirtildi.(

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