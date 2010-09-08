-HAKKARİ'DE 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığına taciz ateşi açan bölücü terör örgütü mensuplarının, bölgeye sevk edilen takviye kuvvetlerce takip edildiğini, temas sağlanan terörist grupla çıkan çatışmalarda 1 uzman çavuşun hafif şekilde yaralandığını, 9 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgi notunda, Hakkari ili Merkez ilçesi Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığına, 6 Eylül 2010 gecesi saat 00.30 sıralarında, bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından roket ve uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldığı, karakolda bulunan personel tarafından derhal karşılık verilmesi üzerine teröristlerin dağlık arazi kesimine kaçtıkları belirtilerek, şöyle denildi: ''Bölgeye sevk edilen takviye kuvvetlerle teröristler takip edilmiş ve aynı günün sabahı, Hakkari ili Merkez ilçesi Aksu bölgesinde Çaltıkoru Jandarma Karakol Komutanlığına saldırıda bulunan terörist grupla temas sağlanmış ve çıkan çatışma gün boyu aralıklarla devam etmiştir. Bu çatışma esnasında teröristlerce açılan ilk ateş sonucu 1 uzman çavuş hafif şekilde yaralanmıştır. Eş zamanlı olarak bölgeye sevk edilen taarruz helikopterleri ile de teröristler ateş altına alınmıştır. 6 Eylül 2010 günü havanın kararması ile birlikte bölgeden kaçmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları güvenlik güçlerince çember içerisine alınmıştır. Aynı grupla 7 Eylül 2010 sabah saatlerinde tekrar temas sağlanmış, çıkan çatışma öğle saatlerine kadar devam etmiştir. Çatışmanın 7 Eylül 2010 günü öğle saatlerinde sona ermesini müteakip yapılan arazi araması sonucunda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Teröristlerle birlikte; 1 adet Kannas keskin nişancı piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 8 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 18 adet el bombası, 4 adet el telsizi, 1 adet gece görüş gözlüğü, 1 adet el dürbünü, 1 torba içerisinde miktarı bilinmeyen patlayıcı madde düzeneği (tasnif işlemleri sürmektedir) ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.''